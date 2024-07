La relació entre Cerdanyola del Vallès i Bellaterra, constituïda aquesta última en entitat municipal descentralitzada, fa anys que està enquistada, amb friccions constants. Ara, aquesta convulsa vinculació viu un nou capítol, amb la darrera sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a la qual ha tingut accés el Diari. El text desestima un recurs presentat per l’Ajuntament cerdanyolenc sobre l’annexió de Bellaterra a Sant Cugat i insta el consistori a iniciar la tramitació de l’expedient de segregació a la Generalitat de Catalunya.

El cas es remunta al 2019, quan la Comissió Bellaterra és Sant Cugat -formada per veïns de Bellaterra- va impulsar una recollida de signatures per annexionar-se a Sant Cugat del Vallès i separar-se de Cerdanyola, al·legant un seguit de raons com el vincle emocional. L’acció va recopilar una majoria de firmes a favor del canvi, tal com ha corroborat el tribunal ara, però el procés va quedar aturat, immers en un procés judicialitzat que aquesta setmana ha experimentat el darrer episodi.

Satisfacció en el col·lectiu

“És un procés que ha anat dilatant l’Ajuntament de Cerdanyola i al final el TSJC ens ha donat la raó. Ara hi ha la possibilitat que hi hagi un recurs de cassació, però és difícil que s’accepti perquè no hi ha cap sentència a Catalunya que amb la mateixa casuística s’hagi tirat endavant”, resumeix Miquel Vázquez, president de la comissió bellaterrenca.

En aquest sentit, assegura que l’Ajuntament està obligat a enviar la memòria amb les signatures del 2019 a la Generalitat, que decidiria en darrera instància si es fa el canvi, basant-se en la llei de consultes populars no referendàries del 2007. En aquest punt, s’haurien de valorar criteris tècnics i posar sobre la taula les al·legacions de Cerdanyola, Sant Cugat i l’EMD de Bellaterra per donar una resposta definitiva.

Vázquez es mostra satisfet amb aquest pas endavant, amb l’objectiu que acosti a una resolució favorable. Així, remarca que l’allargament del procés no ha sigut voluntat de Bellaterra, i descarta desenvolupar una nova recollida de firmes. “Seria pervers i tornaria a permetre allargar tot el procés en el terreny judicial”, reflexiona el portaveu.

L’oposició de Cerdanyola

Mentrestant, l’Ajuntament de Cerdanyola descarta de moment fer un posicionament, a l’espera de rebre la notificació oficial de la decisió del TSJC. El consistori va recórrer l’anterior sentència del jutjat d’instrucció número 6 de Barcelona que ordenava iniciar l’expedient d’alteració de la localitat a partir de la petició de l’agrupació. En els últims temps, ha manifestat en repetides ocasions la voluntat de mantenir la relació actual.

L’últim conflicte, un rètol a l’entrada de Bellaterra, no ha fet res més que evidenciar les diferències i ampliar la distància sentimental entre les parts. El cartell en la rotonda és l’enèsima picabaralla per un anhel que, com sosté Vázquez, persegueix “que es respecti el dret a decidir” dels veïns de Bellaterra.