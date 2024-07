[Per Josep Mercadé, periodista]

El cordó sanitari en política és un terme que darrerament s’ha popularitzat molt, tot i que, des de fa dècades, l’expressió ha estat usada a Bèlgica i França per frenar l’extensió de l’extrema dreta. És una fórmula que cada cop més es fa servir per aïllar determinades formacions polítiques i impedir que puguin governar. Però els cordons sanitaris en política també tenen altres aplicacions.

En el cas de la segona volta de les eleccions franceses, hem vist com d’una forma molt agosarada una munió de formacions d’esquerra s’han posat d’acord per impedir que l’extrema dreta pugui formar govern. El fet és digne d’estudi en un moment en què el racisme i la xenofòbia caminen amb pas ferm per capgirar els governs de molts països del continent europeu. En molts casos, també, alterant la convivència amb persones que no tenen l’etiqueta de ser originàries del país en qüestió.

El cas de França és emblemàtic, ja que és una societat que conviu amb una bomba de rellotgeria a causa d’una determinada política migratòria de la qual ara treu rèdit l’extrema dreta. A Espanya no s’arriba a aquests extrems, però sí que alguns intenten aplanar el camí amb missatges que poden fer forat entre una ciutadania massa intoxicada sobre els anomenats mals de la immigració. El Partit Popular, per aconseguir enderrocar el govern del PSOE, està disposat a fer-se seus alguns dels postulats de l’extrema dreta de Vox per si d’aquesta manera pot tombar el govern de Pedro Sánchez. Davant d’això, de moment, es manté un cordó sanitari amb les formacions polítiques que donen suport al govern minoritari de socialistes i Sumar.

A Catalunya, amb la nova conjuntura que representa la llei d’amnistia i les incerteses sobre la seva aplicació, s’intenta una altra mena de cordó sanitari. Seria el d’aïllar el PSC, que va ser qui va obtenir millors resultats a les urnes a les passades eleccions al Parlament. Aquest cordó qui sap si es farà, ja que no sembla fàcil que l’independentisme pugui tornar a sumar. Per la seva part, el PSC també intenta un altre cordó sanitari per aïllar precisament Junts per Catalunya i el PP pactant amb Esquerra i els Comuns.

Però aquests dies ha irromput el poder judicial, que ha fet capgirar totes les expectatives en negar-se a aplicar la llei d’amnistia. Novament, ha enganxat per sorpresa alguns que es pensaven que tot seria bufar i fer ampolles i ja veien el president Puigdemont entrant per la Jonquera. Està clar que no es pot fer un cordó sanitari contra el poder judicial.