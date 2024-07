FOTOS | Inaugurat el nou gimnàs de Sabadell

Aquest dimarts ha obert les portes a la ciutat el nou gimnàs Planet Fitness, el primer centre a Europa de l’empresa nord-americana, que ha decidit obrir-se camí a Sant Pau de Riu-sec.

El local, arrendat per Divarian Propiedad, de 2.000 m², i que s’ubica a la planta superior dels locals Pepco i Mediamarkt oferirà als usuaris diversos espais per al desenvolupament de la pràctica esportiva, amb maquinària d’última generació, i alhora disposarà d’una zona de relax amb butaques de massatge i uns innovadors llits HydroMassage, així com serveis extra gratuïts per als seus clients Prèmium.