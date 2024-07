Reserva d’aparcament per a veïns del carrer la Unió per les obres

El carrer de la Unió està en obres i els guals són inaccessibles. També ho és l’aparcament a la via pública: mentre durin les obres, no es podrà estacionar a aquell carrer. Fa unes setmanes, van començar les obres a aquest punt del centre per a urbanitzar-lo, en el marc del projecte de camí escolar de la Trama, que permetrà millorar l’accessibilitat al centre i pacificar el trànsit. Unes obres, però, que preocupen el veïnat: durant sis mesos, no podran accedir als seus pàrquings.

L’Ajuntament va oferir el veïnat aparcar de forma gratuïta a la zona blava més propera amb una autorització i no pagar la taxa de gual, en un primer moment. Però els veïns ho veien insuficient: “Era inviable, les obres afecten més d’un centenar de cotxes que no poden entrar als guals i no hi ha aparcament de zona blava propera per a tothom”, exposaven els veïns.

Ara, però, ja disposen de més alternatives: residents i Ajuntament han arribat a l’acord de reservar les places de càrrega i descàrrega per a veïns afectats a la plaça del Vallès. A banda, les motos poden entrar i sortir dels pàrquings, s’ha habilitat més zona de pas per a les cadires de rodes dels residents del carrer amb mobilitat reduïda, i no pagaran la taxa de gual mentre durin les obres.

“El problema és que la zona blava gratuïta a Poeta Folguera i Ronda de Zamenhof ens queda a 800 metres i hi ha gent gran que no pot estacionar tan lluny”, exposen uns veïns. Si bé la majoria dels residents han quedat satisfets amb les mesures, hi ha d’altres que reclamen més opcions.

“Es podria habilitar un terreny al passatge Clavé, que hi ha un terreny que es podria utilitzar com a aparcament per a 40 cotxes”, exposa un veí afectat. I demanen que es compleixin els terminis de les obres en la mesura del possible per a evitar allargar les dificultats per a estacionar. Les obres convertiran el carrer en una plataforma única, es pacificarà per a convertir-lo en un carrer amb prioritat pel vianant.