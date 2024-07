Consulta el programa de la festa major de Can Deu 2024

Enguany, la festa major de Can Deu es presenta com una prova pilot on la festa s’adapta al canvi climàtic: totes les activitats es faran a partir de les 19h, per a evitar les altes temperatures. Tampoc es faran gaires activitats amb aigua, per a contribuir a l’estalvi, a excepció de la festa de l’escuma per als més petits. Al sopar popular s’esperen més de 200 persones. “El més maco és veure com tothom fa comunitat, com gaudeixen. I veure l’impacte que té la festa sobre els negocis del barri”, exposa Juan Juárez, organitzador.

El programa d’activitats

Dissabte 13 juliol:

19.30 h: Ball en linia. Grup Juana y Grup de ball Can Deu Aniceto

20.30h: Pregó. Sr. Manuel Robles, regidor d’Educacio

21 h: Sopar de Festa Major amb la orquestra municipal

23 h: Concert Damián Pola Music

Diumenge 14 juliol:

19h: Entrega de premis Torneig de Voleibol

19h: Jocs, tallers infantils i festa de la escuma

20 h: Dansa amb Va de Ball

21h: Ball amb Maria Muñoz, la veu del Mediterrani

22h: Correfoc Forques de Can Deu