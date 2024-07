Creixen un 34% les matriculacions a Sabadell

En els primers sis mesos d’aquest 2024, els concessionaris de Sabadell han matriculat 2.537 vehicles nous, el que representa el 64% del total de vehicles matriculats durant el 2022, any en què les empreses del sector de venda i reparació de vehicles de la ciutat pagaven les conseqüències de la crisi dels microxips. Malgrat la complicada situació viscuda, a Sabadell és on han crescut més les vendes respecte del primer semestre del 2022, augmentant un 34% les matriculacions, molt per sobre la situació de Sant Cugat (7%) o de la de Terrassa (28%), essent la ciutat, novament, líder al Vallès Occidental.

Segons les últimes dades de la patronal catalana de la distribució d’automoció, Fecavem, les vendes en el segment dels turismes ha crescut en doble dígits (14%), respecte del mateix període del passat 2023, arribant a les 1.038 unitats venudes en els primers sis mesos del 2024.

Unes matriculacions, les sabadellenques, que podrien ser més altes, tal com apunta la patronal en un comunicat, que alerta de la “tendència negativa” que agafa Catalunya respecte de la Comunitat de Madrid. “El pes –Comunitat de Madrid– en el conjunt de tot el mercat ja se situa en el 50% i el de Catalunya en el 10%. Una situació anòmala, ja que mai les diferències havien estat tan accentuades i des d’aquí sempre s’ha liderat el pes de l’automoció”, apunten des de la patronal.

En aquesta línia, Fecavem detalla que el greuge rau en les domiciliacions que s’efectuen fora de Catalunya i, per tant, també la seva matriculació. “L’Impost de CO2 únic a Catalunya accentua les diferències, cada vegada més irreparables, d’aquesta fuga de matriculacions, economia i també impostos que afavoreixen Madrid, però també altres comunitats autònomes. Amb els perjudicis dels municipis catalans que deixen de cobrar l’impost de circulació”.