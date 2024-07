El Grup IDP supera els 17,9 milions d’euros d’ingressos

L’enginyeria sabadellenca IDP, líder a l’Estat en el desenvolupament de projectes mitjançant la metodologia BIM (Building Information Modeling), tanca el primer semestre del 2024 amb uns ingressos consolidats de 17,9 milions d’euros, el que representa un increment del 18% respecte del mateix període de l’any anterior.

L’EBITDA se situa en 4,3 milions d’euros, equivalent a un 24% sobre vendes, la qual cosa suposa un creixement del 43% en comparació amb el mateix període del 2023, reflectint una sòlida rendibilitat i eficiència operativa.“Els resultats no només reflecteixen un fort creixement financer, sinó també la nostra dedicació a la innovació, eficiència i la satisfacció del client. Continuem invertint en talent i tecnologia per a mantenir-nos a l’avantguarda de la indústria i per a oferir solucions d’enginyeria sostenibles i que superin les expectatives del mercat“, declara Enric Blasco, CEO del grup IDP.

Durant aquest període, el grup ha aconseguit un creixement sostingut i ha consolidat la seva posició en el mercat. El backlog, és a dir, la cartera de projectes firmats pendents de produir ascendeix a 66,7 milions d’euros, el que indica un sòlid flux de treball i perspectives prometedores per al futur. Avui dia, IDP està format per un equip de prop de 550 professionals altament capacitats, cosa que suposa un increment de la plantilla del 9,5% en comparació amb el tancament de l’exercici del 2023.