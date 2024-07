Pantalla gegant a l’amfiteatre, amb discjòquei i animació durant la tarda

Molts sabadellencs seguiran el partit de la selecció espanyola a través de la pantalla gegant al parc de Catalunya. Allà es projectarà la final de l’Eurocopa, que enfrontarà els de Luís de la Fuente contra la selecció anglesa.

Els preparatius començaran diumenge al matí amb el muntatge de l’element, a càrrec de l‘Associació de Coordinadors Industrials de Firaires del Vallès. La pantalla és de vuit metres d’amplada i quatre d’alçada i s’instal·larà sobre l’escenari de l’amfiteatre, segons explica Estel Hidalgo, responsable de l’entitat.

Animació en les hores prèvies

S’espera que el partit serveixi per viure una jornada festiva. Durant la tarda, hi haurà servei de bar i food-trucks amb entrepans i altres productes. A més, hi haurà animació amb discjòquei i speaker a partir de les sis de la tarda per fer pujar la temperatura.

En previsió de la notable afluència -els càlculs apunten a més de 5.000 persones-, Policia Municipal desplegarà un dispositiu que reforçarà la vigilància. A més, es preveuen talls de circulació per la zona de l’Eix Macià en cas que Espanya guanyi el partit per tal de facilitar la seguretat de les persones congregades, segons confirmen fonts municipals. L’últim precedent amb un desplegament similar a l’indret va ser l’any 2010, amb la final del Mundial. Dos anys després, per la final de l’Eurocopa, estava previst que es repetís, però la pluja va impedir desenvolupar-lo.