Podem va anunciar dimecres que emprendrà accions polítiques i judicials sobre el rastreig massiu que la ‘policia patriòtica’ va fer als seus diputats –acabats d’elegir- durant el segon mandat del popular Mariano Rajoy. Entre les figures rastrejades hi ha el sabadellenc Joan Mena, que ha expressat a través de les xarxes socials la seva voluntat personal i col·lectiva d’estudiar mesures legals per exigir responsabilitats.

“La sensació de ser espiat no només és d’intimitat envaïda, és de vulneració de principis democràtics. De persecució política del Partit Popular a tot el nostre espai”, ha expressat Mena en una piulada.

La sensación de ser espiado no es solo de intimidad invadida, es de vulneración de principios democráticos. De persecución política del @ppopular a todo nuestro espacio. Personal y colectivamente estudiaremos medidas legales para exigir responsabilidades https://t.co/dV8z80PxCH — 🔻Joan Mena (@joanmena) July 10, 2024

Segons els oficis de què disposa el magistrat de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz, la Policia Nacional sota el mandat de l’aleshores ministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz va fer centenars de consultes a les bases policials entre els anys 2015 i 2016. Hi hauria implicats responsables del partit com Pablo Iglesias, Ione Belarra, Yolanda Díaz, Íñigo Errejón, Irene Montero, Xavier Domènech o Joan Baldoví.

En el cas de les peticions d’informació sobre el diputat Joan Mena, consten 21 peticions des de les comissaries de Madrid-Centre, la comissaria general de la Policia Judicial, la provincial de Lleida, la del Prat del Llobregat i fins i tot una de Valladolid.

Podem ha anunciat que “seguirà exigint que s’esclareixin els fets i es depurin responsabilitats, tant a nivell polític com judicial, i considera que no hi ha regeneració ni democratització possible de la mà del PP”.