Mishima tanca un Fresc de rècord: 3.400 espectadors

Ja se sabia i només faltava confirmar-ho: el Fresc Festival ha tornat a batre un nou rècord. En aquesta setena edició, tancada dijous amb un gran concert de Mishima, ha sumat un total de 3.400 persones en 15 sessions de música, teatre, poesia i humor. Són 200 espectadors més que l’any passat, i cal tenir en compte que hi va haver una funció més. Per altra banda, l’ocupació mitjana dels espectacles ha estat del 89%, 7 punts per sobre més que l’edició anterior.

El cicle cultural, consolidat a la ciutat, és una atracció per a visitants. D’una primera anàlisi de les dades de venda d’entrades es desprèn que un 40% dels espectadors del Fresc provenen de fora de la ciutat, en alguns casos de poblacions com Olot, Reus o Tarragona, per exemple. “A més, aquest any hem pogut comprovar aquest fenomen a la pràctica, com quan la Beth va preguntar al públic d’on venia o amb l’espectadora que va guanyar un pernil a l’espectacle d’en Peyu, que venia de prop de Tàrrega”, exemplifica Sunyer.

“El nostre objectiu era fer la millor edició del Fresc i aquestes dades ho confirmen”, explica Joan Carles Sunyer, director de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, que organitza la iniciativa. “El Festival creix any a any, de forma sostenible, cosa que ens permet consolidar el nostre model pròxim i no multitudinari i veiem que el públic ho aprecia”, continua Sunyer. “I, per damunt de les dades, hi ha els excel·lents resultats artístics del Fresc perquè l’Amfiteatre de l’Espai Cultura Sabadell és un espai que dona als espectacles un ambient especial de forma que les funcions són absolutament irrepetibles”, conclou.

“Tot venut”

Les entrades han anat buscades perquè un altre dels rècords que ha trencat el Fresc 24 és el d’espectacles amb entrades exhaurides. De les 15 sessions incloses al programa, 9 han penjat el cartell de “tot venut”. Es tracta, en l’àmbit del teatre, de les dues funcions de Fairfly, de La Calòrica; Tot fent Pigmalió, amb Lloll Bertran i Manel Barceló; el nou espectacle d’en Peyu, La niña bonita; i l’obra El collar de la reina, amb Marta Pérez i Arnau Puig. També han exhaurit els concerts de La Ludwig Band, el Live Choir i Mishima, a més del recital poètic Coral Romput, amb Pere Arquillué i Toti Soler.

D’altra banda, les enquestes de satisfacció que es fan al públic després dels espectacles continuen donant molt bona nota al Fresc. Aspectes com la taquilla, l’accés, el recinte, el personal o l’horari tenen una nota mitjana d’excel·lent, mentre que el preu de les entrades o la programació reben un notable. La nota mitjana de la visita al festival per part del públic és d’un 9.