Precedents de pantalles gegants a Sabadell: quins recordes?

La Festa Major, l’arribada de Nadal a la ciutat o altres celebracions, relacionades amb l’esport, l’oci i la cultura, han convidat sovint a la instal·lació de pantalles gegants per seguir els espectacles a Sabadell. El Llaminer cantant al passeig de la Plaça Major, els protagonistes del pregó actuant a Sant Roc o una sessió de cinema a la fresca han fet arribar grans projeccions audiovisuals. Aquest diumenge al vespre es tornarà a veure l’escena, amb una pantalla gegant que s’ubicarà a l’amfiteatre del parc de Catalunya. Allà es podrà seguir la final de l’Eurocopa, després que Espanya aconseguís dimarts el bitllet per a la cita, que té lloc a Alemanya.

L’esdeveniment serveix d’excusa per recordar altres cites que han merescut la pantalla gegant a l’espai públic. La majoria, impulsades per entitats i clubs privats. Moltes, vinculades a l’esport. Com el 2009, quan l’Ajuntament i l’empresa Bora Bora van dur a terme la col·locació de pantalles gegants al parc de Catalunya per veure la final de la Champions que disputava el Barça. Un any després, la final del Mundial, amb Espanya com a protagonista, també va veure’s amb tot luxe de detalls a l’indret, reunint milers de persones.

Les motivacions, però, també són per fer lluir l’esport sabadellenc. El Centre d’Esports va aconseguir l’anhelat retorn a Segona A el 2011 amb un empat agònic (1-1) a Ipurúa davant l’Eibar, en una eliminatòria que es va viure a la ciutat amb una enorme intensitat. Una pantalla gegant va omplir d’aficionats arlequinats el parc Catalunya i unes 5.000 persones es van aplegar a la Plaça Sant Roc per celebrar-ho després. Minuts després de l’èxtasi, els protagonistes de la sessió de cinema passarien a ser els jugadors del Barça, que disputaven la final de la Champions aquell mateix dia, també en grans dimensions.

Altres trobades han estat més modestes, però igualment celebrades. L’any passat, després de completar la gesta a Zarautz amb la classificació per les fases d’ascens, l’OAR Gràcia va viure una festa grossa, on familiars i amics es van aplegar per seguir el partit per la pantalla gegant del pavelló gracienc.

No només l’esport ha projectat en gran jornades per al record. La política també ha tingut presència en pantalla. El 2019, ANC i Òmnium van instal·lar-la per seguir l’última jornada del judici pel referèndum de l’1 d’octubre, al Racó del Campanar.

En recordes altres? Comparteix-les amb nosaltres. De moment, sigui com sigui, la cita de diumenge al parc de Catalunya reunirà a l’amfiteatre milers de persones, amb un desplegament especial que ja està en marxa.