La moda de la roba vintage a pes arriba a Sabadell aquest cap de setmana

Una de les botiges més grans de roba i complements vintage a pes de l’estat aterra aquest cap de setmana a Sabadell amb una botiga temporal que estarà oberta dos dies. El 13 i 14 de juliol Rethink Vintage vendrà quatre tones de roba al carrer de Gorina i Pujol, 117, a l’Innedit Dance Complex. Els organitzadors recorden que l’entrada és gratuïta, però que cal reservar una franja horària per evitar aglomeracions i regular l’aforament.

Sobre aquest tipus de botigues, es tracta d’un concepte per vendre roba de segona mà que, normalment, procedeix d’altres països i que es pesa en una balança per saber-ne el valor. Bàsicament, la quantitat que pagues depèn de la quantitat de quilos que pesen les peces que has agafat. Així, algunes peces com la roba d’hivern o les jaquetes texanes són més cares que les samarretes de màniga curta o les camises, per exemple. “Tenim un compromís amb el medi ambient i intentem donar noves vides a la roba“, explica Olivier Dequidt, cofundador de Rethink. “Es poden trobar articles de marques reputades com ‘Tommy’, ‘Polo’ o ‘Lacoste’ a un preu molt més baix, que majoritàriament portem d’Itàlia”.