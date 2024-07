El Servei de Mediació de l’Ajuntament de Sabadell ha hagut d’intervenir en set casos relacionats amb l’àmbit escolar aquest curs. Tres de les situacions s’han donat per episodis d’assetjament o bullying. Recentment, la Unitat d’Atenció als Alumnes en Situació de Violència va advertir que de mitjana es produeixen 15 casos d’assetjament escolar cada dia al teixit d’escoles catalanes.

Des del seu naixement, fa més de vuit anys, aquest servei ha atès una cinquantena de casos que s’ha originat per conflictes o situacions d’assetjament a l’entorn escolar. Sempre amb la pràctica restaurativa de bandera, que posa el focus en les necessitats de les víctimes i dels autors, i no en el càstig, amb la finalitat de restaurar relacions que s’han deteriorat. De fet, el programa d’intervenció restaurativa de Sabadell es basa en un model propi que va ser reconegut aquest curs amb un dels Premis ADR, que atorga el Departament de Justícia, Drets i Memòria. Un dels èxits del projecte és que durant tot el procés intervenen, no només els estudiants, sinó també el professorat.

En el cas que es detecti una situació d’assetjament escolar, el servei de mediació s’activa i actua amb el grup classe, tot duent a terme intervencions en estreta coordinació i col·laboració amb el Departament d’Educació. Com apunten des del servei, on hi ha més demanda és sobretot a cinquè i sisè de primària i de primer a tercer d’ESO.

27 accions educatives aquest curs

D’altar banda el servei de mediació ha dut a terme 27 accions educatives i de sensibilització per cohesionar el grup-classe i proveir l’alumnat d’eines i habilitats per aprendre a gestionar situacions de conflicte. Amb totes les activitats –tallers, cercles de diàleg, formacions diverses, etc.– s’ha arribat a un total de 635 estudiants sabadellencs. A més, aquest curs el servei de mediació ha dut a terme la novena edició del taller “Eines de mediació” adreçat a alumnes de diferents centres educatius de la ciutat, que exerceixen de mediadores i mediadors ens els seus centres educatius. També s’han dut a terme formacions en pràctiques restauratives adreçades als equips docents i directius dels centres educatius perquè tinguin eines per a la gestió i prevenció dels conflictes.