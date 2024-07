Més casos d’assetjament escolar: “Ara es trasllada fora del centre”

De mitjana, es produeixen 15 casos d’assetjament escolar al dia als centres educatius catalans. Això, segons les dades de la Unitat d’Atenció als Alumnes en Situació de Violència (USAV), que apunten que en només en un curs els episodis de bullying s’han duplicat. De 684 casos registrats per l’USAV el curs 22-23 a 1.037, aquest darrer curs. “Els motius d’aquest augment de casos són variats i complexos”, admet la psicopedagoga Marta Brugat. “La tasca de detecció és complicada, sobretot des que també es donen situacions com el cyberbullying a través de les xarxes socials, que ocorren fora de l’entorn escolar i sovint deixen poca empremta”, explica Brugat. L’augment de casos té més àmplia. Amb l’entrada en funcionament d’eines com l’USAV –l’any 2020– hi ha un registre més acurat dels casos; però això no treu que abans aquestes situacions no es donessin. Aquest augment augura que ara els centres, docents i famílies disposen de més eines de detecció i tractament del bullying.

A més, aquest curs la Generalitat ha format a cada escola la figura del Coordinador de Coeducació, Convivència i Benestar Emocional a les escoles (COCOBE). “Aquesta persona vetlla per la seguretat i el benestar emocional de tota la comunitat educativa i qualsevol mostra d’agressivitat, maltractament o abús de poder queda registrat en un informe”, detalla la psicopedagoga de Sabadell. En cas que la situació requereixi suport i assessorament addicional, les escoles disposen d’un servei al qual es pot recórrer, arribant si cal a la via judicial. “Sovint, aquests episodis es viuen en silenci, i una detecció i acció ràpides són claus”, diu Brugat, sobre la figura del COCOBE.

Èxit de la mediació municipal

El programa d’intervenció restaurativa en casos d’assetjament escolar del Servei de Mediació de l’Ajuntament de Sabadell ha atès 47 casos a Sabadell des que va entrar en funcionament –segons dades fins al primer trimestre d’aquest curs–. Ha passat per 27 escoles i ha incidit en un total de 1.200 alumnes de la ciutat. Aquest servei posa el focus en les necessitats de les víctimes i dels autors, i no en el càstig, amb la finalitat de restaurar relacions que s’han deteriorat, com detallen les persones responsables del servei.

De fet, el programa va ser guardonat en els Premis ADR 2023, que atorga el Departament de Justícia, Drets i Memòria a través del Centre de Mediació de Catalunya, amb el premi a la millor pràctica en mediació impulsada per una administració local

L’USAV alerta altres situacions

Segons els registres de la Unitat d’Atenció als Alumnes en Situació de Violència, a l’escola també s’han disparat els casos de violència masclista –914 casos registrats aquest curs– i les situacions de maltractament infantil i adolescent 1.429 casos aquest curs–. El curs que ve, a més, s’acabarà d’implementar a tots els centres el REVA, el registre unificat de violències que permetrà millorar el seguiment dels casos.