Sabadell commemora el 35è aniversari d’agermanament amb el Sàhara Occidental

La ciutat ha celebrat aquest dissabte el 35è aniversari de l’agermanament de Sabadell amb el Sàhara Occidental. La plaça de l’Argub ha estat l’escenari de les diverses activitats que s’han dut a terme durant tota la jornada. “Estem molt contents de com ha anat. Per primer cop a Sabadell hem acollit els infants saharauís de tot Catalunya. Hem parlat amb moltes famílies de tot arreu i és maco”, explica la regidora de Drets Socials, Sílvia Garcia.

Les celebracions han començat amb activitats familiars durant el matí, després han fet un dinar de germanor i a la tarda, amb les figures institucionals, una foto oficial mentre els més petits gaudien de tallers i jocs diversos. La jornada ha finalitzat amb una actuació musical. Entre tots els actes, l’organització calcula que han passat per la zona unes 500 persones. “És un programa molt important per a l’Ajuntament. Portem més de tres dècades i continuarem amb aquesta línia per a seguir fent activitats d’aquest tipus a la ciutat”, afirma Garcia.

FOTOS: DAVID CHAO