La selecció espanyola de futbol s’ha proclamat campió d’Europa després d’imposar-se a Anglaterra (2-1) a la gran final. El conjunt de Luis de la Fuente ha completat una Eurocopa perfecta amb plena de victòria i amb un gol agònic d’Oyarzabal al minut 87. El combinat estatal s’havia avançat al segon temps a través de Nico Williams i fins i tot ha gaudit de diverses arribades clares per fer el segon, però ha perdonat i els anglesos han igualat amb un bon gol de Cole Palmer. A les acaballes, el jugador de la Real Sociedad ha posat justícia fent esclatar d’alegria tots els seguidors de ‘La Roja’.

A Sabadell, la pantalla gegant ha estat un èxit i milers de sabadellencs s’han aglomerat a l’amfiteatre del parc de Catalunya. La selecció estatal ha fet vibrar tots els presents amb l’esclat final en forma del títol europeu. Després, les celebracions s’han traslladat a tots els punts de la ciutat amb centenars de cotxes fent sonar el clàxon i amb l’Eix Macià i l’entorn del parc de Catalunya com a punt neuràlgic de festa. Fins i tot alguns s’han banyat al llac.

La primera part ha estat de tanteig entre les dues seleccions. El combinat estatal gaudia de major domini, però sense generar ocasions de perill més enllà d’algunes arribades perilloses en estratègia. Ha estat a l’inici dels segons 45′ que el ritme de partit ha pujat, curiosament coincidint amb la lesió de Rodri (millor jugador del torneig) i Espanya ha començat a trobar més situacions de perill. De fet, en el primer xut a porta Nico Williams ha avançat els de Luis de la Fuente després d’una assistència de Lamine Yamal.

Ha pogut posar el 2-0 el combinat estatal, però entre Pickford i la defensa han evitat els gols de Morata, Yamal o Fabián en un tram de clara embranzida espanyola. I després de la tempesta, ha aprofitat la seva l’equip anglès. Cole Palmer ha igualat el duel a quinze minuts pel final després d’un gran xut des de la frontal. Yamal ha pogut tornar a posar per davant en el marcador els espanyols però s’ha tornat a trobar Pickford. Tot sembla indicar que arribaríem a la pròrroga quan Oyarzabal ha aprofitat una gran centrada de Cucurella per posar el definitiu 2-1. Al descompte, Anglaterra ha gaudit d’una triple ocasió que la defensa espanyola ha salvat miraculosament per a sumar la seva quarta Eurocopa de la història.

FOTOS: DAVID CHAO