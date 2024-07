Fer la selectivitat el setembre: “T’has d’espavilar, et sents un punt abandonat”

Les acadèmies de la ciutat ja treuen fum. Entre els pupitres, molts dels estudiants s’estan preparant per fer front a la selectivitat de setembre, que tindrà lloc del 3 al 5, just abans de Festa Major de Sabadell. El Marcel i la Laura faran colzes tot aquest mes des del Centre d’Estudis de Sabadell, al carrer de Tres Creus, per posar-se al dia amb el temari. “Vaig suspendre tres assignatures i no vaig poder anar a la selectivitat de juny”, explica el Marcel. “Faig dues hores cada dia de matemàtiques i dues de llengües”, afegeix. Per la seva banda, la Laura lamenta que no va poder arribar a la selectivitat de juny per una assignatura. “Vinc cada dia de la setmana i ja estic acostumada de fer feina durant l’estiu”, explica.

Els dos admeten que han experimentat una sensació d’abandonament per fer les PAU al setembre. “Jo tinc una discapacitat, TDAH i dislèxia, i he d’anar a un tribunal diferent, però encara ningú m’ha informat de res”, comenta la Laura. També el Marcel apunta que “t’has d’espavilar pel teu compte, et sents un punt abandonat”. “L’escola ha tancat i no reps la mateixa informació que els alumnes que es presenten al juny”.

“L’estiu és el moment”

Les acadèmies de Sabadell també acullen estudiants amb altres interessos. “Hi ha joves que busquen formació d’anglès o que venen a classe per millorar les mancances que han tingut durant el curs”, explica Adrià Preixens, professor del Centre d’Estudis de Sabadell. “També hi ha alumnes que aprofiten per adquirir i millorar les tècniques d’estudi de cara al nou curs”, afegeix.

L’estiu s’ha consolidat com l’època “ideal” per posar-se al dia, acadèmicament parlant. Segons el docent, “els estudiants estan molt més descansats perquè durant el curs tenen exàmens i moltes coses al cap i no poder retenir les coses igual de bé”.