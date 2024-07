El BBVA reconeix que l’intent de diluir el Banc Sabadell pot no tenir els resultats esperats

Per primera vegada, i després que el president del BBVA, Carlos Torres, expliqués en diverses ocasions els beneficis de diluir el Banc Sabadell, el banc madrileny assumeix que l’OPA hostil sobre l’entitat presidida pel banquer sabadellenc Josep Oliu podria fracassar.

En el fulletó d’emissió de bons convertibles contingents (CoCos) del passat mes de juny, que va presentar a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), reconeix que “és possible que el grup no completi l’oferta de manera rendible, i si es completa, és possible que no tinguin els resultats esperats”.

En el mateix document, el banc madrileny afegeix que diluir el Banc l’exposaria a litigis com “reclamacions de treballadors acomiadats, clients o tercers”. Alhora, afegeix que els “riscos” de l’operació i avisa que el banc podria ser “afectat negativament per càrrecs i contingències relacionades amb la desinversió o l’adquisició”.

Així mateix, no amaga que no “pot garantir que els negocis que adquireix el grup puguin ser integrats amb èxit o que funcionaran bé un cop integrats”, i que “les adquisicions són tenen riscos a causa de les dificultats que poden sorgir en la integració de persones, operacions i tecnologies”.