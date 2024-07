La Biblioteca Vapor Badia, tancada per obres

Per aquest motiu, es procedeix a substituir l’actual central de detecció, així com els detectors de fum, els polsadors d’alarma existents i les sirenes del conjunt de l’edifici. Els treballs de canvi i instal·lació de tots aquests elements, adequats a la normativa vigent, s’han adjudicat per un total de 59.000 euros.

Tot i que mentre durin les obres aquesta biblioteca estarà tancada al públic, es pot seguir fent el retorn de documents de préstec a la bústia ubicada a l’exterior de l’equipament. D’altra banda, durant aquest període s’amplia l’horari de la biblioteca de Ponent, que obrirà els dilluns a la tarda; dimarts, dimecres i dijous durant tot el dia; i divendres al matí. El dijous 1 d’agost només obrirà al matí.