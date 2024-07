El llibre dels gegants i les bèsties de Sabadell arriba el setembre al Mala Peça

La llibreria Mala Peça publicarà i vendrà el setembre 300 exemplars del llibre Atles il·lustrat dels Gegants i les Bèsties de Sabadell, que recopilarà les 24 figures principals de la cultura popular de Sabadell: la Mulassa, l’Antonot, el Mörth, la Víbria, l’Engracieta i el Tallaret…

Serà un àlbum d’unes cinquanta pàgines ple d’il·lustracions, que han anat a càrrec de l’artista Jelen, de la cooperativa La Productora. Estarà ple de curiositats, anècdotes i característiques de les bèsties de foc i els gegants del patrimoni cultural sabadellenc: l’any de creació, els seus autors, les dimensions, les festes en què es fan visibles… A més, inclourà un glossari il·lustrat amb els principals conceptes de la temàtica. L’objectiu és que sigui de lectura fàcil i molt visual, idoni per a públic infantil.

No existeix cap obra que reculli amb tant detall aquest patrimoni cultural. La idea original del projecte va ser de Sílvia Aurell, una mestra que va veure com els àlbums de cultura popular sabadellenca que feia manualment pel seu fill interessaven a molts altres infants de l’escola. De fet, alguns dels llibres aniran a parar a centres educatius com el Ribatallada o la Samuntada, que a través de l’AFA han participat en la campanya de cofinançament.

L’atles vol ser “una eina de divulgació i de cohesió cultural”. Alhora, el “valor documental” té intenció d’esdevenir una “font d’informació intergeneracional”. A més, es planteja com “un reconeixement a totes les persones que encenen carretilles, que carreguen i ballen amb gegants i bèsties, que els acompanyen o avituallen, que en fan la banda sonora…”

La publicació serà possible gràcies a 157 mecenes que han participat en la campanya de cofinançament i que han aportat, entre tots, 9.555 euros. És un projecte sense afany de lucre.