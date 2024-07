El nou itinerari per a vianants i bicicletes que uneix Sabadell i Matadepera ja és transitable. Aquest nou carril de tres metres d’amplada, que ha anat a càrrec de la Diputació de Barcelona (Diba) amb una inversió de 2 milions d’euros, permet enllaçar l’itinerari existent que arriba fins a l’Ermita de Sant Julià –conegut popularment com la ruta del Colesterol– amb el nucli de Matadepera. Això, passant pel costat de les instal·lacions de l’Atlètic Terrassa Hockey Club i el tram de C-1415 damunt del torrent de la Betzuca. Es tracta d’un itinerari als marges de la carretera convencional amb un carril de doble sentit que connecta els municipis de Sabadell i Matadepera passant pel terme municipal de Terrassa i que, a més, travessa la carretera C-1415a, que uneix Terrassa amb Castellar del Vallès.

Aquest matí s’ha inaugurat el tram en un contacte informatiu que ha comptat amb la presència de Sergi Vallès, diputat d’Infraestructures de la Diba; Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell i vicepresidenta primera de la Diba; i els alcaldes de Terrassa i Matadepera, Jordi Ballart i Guillermo Montagut. Per la seva banda, el diputat d’Infraestructures ha apuntat que “aquesta actuació era dels primers punts que teníem per acabar ràpidament i és d’aquelles obres que ens fan sentir més orgullosos”. Farrés també ha celebrat “el paper de la Diputació per connectar ciutats i reteixir circuits”.

“No podem venir des de Terrassa fins aquest punt”

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha lamentat que “encara no podem venir amb bicicleta des de Terrassa fins aquest punt”. “Aquest tram connecta amb el terme municipal de Terrassa, però no encara amb Terrassa”, ha recordat. Ballart ha apuntat que reivindicaran a la Generalitat de Catalunya que “s’acabi completament aquest carril”. El tram entre la rotonda de la C-1415 no incorpora carril bici cap a l’entrada de la ciutat terrassenca pel nord-est.

Es preveu la construcció d’una nova rotonda

En aquest tram de carretera i nou carril hi ha prevista la construcció d’una rotonda. Concretament, davant de l’Atlètic Terrassa Hockey Club. Segons la previsió de la Diputació de Barcelona, el 2026 serà practicable i a finals d’aquest any el projecta començarà a tirar endavant. Ha de permetre calmar el trànsit de la via i facilitar els moviments dels vehicles que accedeixen al club terrassenc.

Les obres han anat tard?

El calendari d’obres era de vuit mesos, però les feines van quedar totalment aturades sense previ avís a l’estiu del 2023. Havien quedat embornals sense protegir, amb una xarxa de plàstic, i uns pocs metres del camí sense urbanitzar. Segons els tècnics d’infraestructures, els retards es van originar pel tram final abans d’arribar a la rotonda de la carretera C-1415, que va requerir treballar amb una diferència de nivell i va haver de construir-se un mur.

