GRÀFIC | Només dos de cada deu docents del Vallès tenen el nivell C2 de català, per sota de la mitjana a Catalunya

El Govern vol que el nivell C2 de català sigui un requisit per accedir a la docència a partir del curs 2025-26. Així ho va establir el Decret del règim lingüístic –actualment suspès de forma cautelar pel TSJC-, que vol reforçar el català a l’escola en diferents fronts, un dels quals és el nivell lingüístic del professorat. Segons l’ACN, ara mateix només acredita el C2 el 21,5% de l’actual plantilla docent al Vallès Occidental. A Catalunya, el 25%. El tenen el 29,2% dels professors de secundària i tan sols el 21% dels mestres de primària. En tot cas, el decret no afectaria aquests més de 90.000 docents que ja exerceixen a Catalunya, sinó els que s’incorporin a partir del curs 25-26.

El Govern va recórrer dimarts la decisió del TSJC de suspendre cautelarment el decret on s’inclou l’obligatorietat de tenir el C2 entre els nous docents a partir del curs 25-26. Si s’acaba aplicant el decret de règim lingüístic a les escoles i instituts, a partir del curs 2025-26 aquests baixos percentatges augmentaran, perquè totes les noves contractacions tindran com a requisit que els professionals disposin del coneixement superior, nivell C2, oral i escrit, de la llengua catalana. Aquest és precisament un dels propòsits d’aquesta norma, elevar el nivell lingüístic dels docents de centres educatius d’ensenyament no universitari.

A més, el text concreta que els docents en actiu que vulguin promocionar o exercir en diferents rols, com per exemple per ser director o inspector, hauran d’acreditar el C2 a partir del curs 2027-2028. El text afegeix, però, que això serà així “si així ho determina el departament competent en matèria educativa”.

En l’àmbit territorial, hi ha fins a tretze comarques situades per sota del 25% dels professors amb C2, entre elles, el Vallès Occidental. Es tracta de les comarques més poblades i on es concentra fins al 65% de tot el professorat de Catalunya.