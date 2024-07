Acord entre l’empresa sabadellenca B2Brouter i Pimec

La plataforma sabadellenca especialitzada en facturació electrònica, B2Brouter, i la patronal catalana de la micro, petita i mitjana empresa de Catalunya, Pimec, han signat un acord de col·laboració per facilitar al teixit empresarial català la gestió de la facturació electrònica.

L’objectiu principal de l’acord és millorar l’eficiència en la gestió de les factures electròniques i assegurar que totes les transaccions es realitzin segons les noves normatives de facturació que amplien l’obligació a empreses i autònoms, d’enviar i rebre totes les factures en format electrònic.

Amb aquesta aliança, el servei Pimefactura, ofert per Pimec i l’empresa tecnològica Validated ID des del 2012 a pimes i autònoms, s’integra en els serveis oferts per B2Brouter. Validated ID continuarà oferint els serveis d’identitat digital i signatura electrònica necessaris per a la seguretat del servei. Tots els usuaris de Pimefactura passaran a fer ús de la nova plataforma, i això comportarà una migració de les dades cap a B2Brouter, que es convertirà en el portal de serveis de facturació electrònica amb més usuaris de tot l’Estat espanyol.

Amb 20 anys de vida, actualment ofereix el seu servei a més de 170.000 empreses de més de 100 països. La firma sabadellenca continua amb la seva vocació internacional i en els darrers anys s’ha expandit a diferents països asiàtics, com Singapur, Japó i Malàisia, així com de l’Orient Mitjà.