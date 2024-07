Sabadell organitza un casal d’estiu gratuït per a joves

L’Ajuntament de Sabadell organitza Agost Jove, un casal d’estiu per a joves de 12 a 16 anys durant el mes d’agost, que es farà als centres cívics de Can Rull, Can Puiggener i La Creu de Barberà. S’ofereixen propostes per als joves que es queden a la ciutat, en espais de referència i acompanyament, alhora que es facilita la conciliació familiar.

Entre d’altres, s’han previst activitats esportives, artístiques i de lleure, a més de sortides a les piscines municipals i al rodal. També es faran dinàmiques de cohesió de grup i suport emocional. El casal serà de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, i les tardes de dimarts i dijous fins a les 17 hores. Els i les joves es poden apuntar al primer torn (de l’1 al 16 d’agost), al segon (del 19 al 30) o en ambdós. En tots els casos, el servei és gratuït. Les inscripcions ja es poden fer contactant amb el centre cívic corresponent i les famílies que vulguin més informació poden assistir a les reunions informatives de cada casal: el 23 de juliol (Can Puiggener), el 26 de juliol (Creu de Barberà) i el 31 de juliol (Can Rull). També es pot consultar la web o contactar per correu electrònic amb [email protected]