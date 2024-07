Dèficit de Vallès i de país

[Editorial, 18 juliol de 2024]

El govern de l’Estat ha aprovat un nou sostre de despesa més alt, que s’acosta als 200.000 milions d’euros a tot Espanya. L’anunci coincideix aquesta setmana amb el missatge donat per la patronal catalana, Foment del Treball, que ja eleva a 42.500 milions d’euros el dèficit de l’Estat en infraestructures a Catalunya i que assenyala les dues administracions –Estat i Generalitat– com a responsables de no haver executat tot el que estava previst des de fa molts anys. Aquest dèficit d’infraestructures –dit així, sona molt tècnic– té una incidència directa en el dia a dia dels catalans, perjudica les nostres vides i condiciona oportunitats presents i futures.

L’estudi de la patronal n’identifica tres que considera clau per al Vallès i que no entén per què no s’han dut a terme aquests anys: la connexió entre Rodalies i FGC a Sant Cugat per facilitar l’intercanvi entre les línies S1 i S2 amb l’R8, construir el nou túnel de Collserola d’FGC entre el Vallès i Barcelona, nous enllaços a l’AP-7 i construir la B-40 integralment. Demandes que també recullen entitats de tota mena del Vallès i de Sabadell. Tot i ser sensibles, caldrà veure com s’han d’articular perquè fa massa anys que les esperem. Ara que hi haurà diners, hauríem de veure com alguna de les actuacions pendents tira endavant.