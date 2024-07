Movento impulsarà el desenvolupament de Volkswagen a les Illes Balears

La divisió de mobilitat privada de l’empresa centenària sabadellenca Moventia desembarca al mercat de les Illes Balears, en el marc del seu pla d’expansió. Aquesta operació s’ha dut a terme mitjançant una aliança estratègica amb Grupo Roxa, un grup empresarial històric i reconegut present en diversos sectors de l’economia balear, propietat de la família Rosselló.

L’aliança es materialitza amb l’adquisició per part de Movento d’una participació de control en els concessionaris de les marques del grup VW, que inclouen actualment concessionaris de VOLKSWAGEN, VOLKSWAGEN LCV, SEAT, CUPRA, SKODA, DAS WELTAUTO i l’agència de recanvis PROSERVICE.

L’acord assolit entre Movento i el Grupo Roxa, coordinat per la consultora FINAE, inclou una àmplia gamma de marques i serveis, destacant la venda exclusiva de la marca Volkswagen a l’illa de Mallorca, a més de Seat, Cupra i Skoda, en un total de vuit concessionaris, sis dels quals es troben a Palma i els altres dos a Manacor.

A més, Movento també assumeix la prestació del servei de recanvis oficials del grup a les Illes Balears, conegut com a ‘ProService’, consolidant així la seva posició com un dels principals distribuïdors oficials de la companyia alemanya a tot Espanya. “Aquesta aliança amb el Grup Roxa suposa un impuls important en l’estratègia de Movento, ja que ens permet entrar en un mercat clau com és el balear i continuar reforçant la nostra posició com una de les principals xarxes de distribució d’automòbils a Espanya”, explica Miquel Martí Pierre, CEO de Movento.

Amb una facturació prevista de 700 milions d’euros pel 2024, Movento compta amb quasi 1.000 professionals en més de 40 centres de la província de Barcelona. L’any passat, va vendre un total de 27.000 vehicles i va atendre 136.000 clients. L’operació entre les dues companyies suposa l’adquisició per part de Movento d’una part del negoci del grup familiar mallorquí, que en l’any 2023 va assolir un volum de negoci de 100 milions d’euros, amb 4.100 vehicles venuts, entre nous i d’ocasió, i una plantilla de 180 professionals.