Neus Sanchez (SIAD): “Tenim molt normalitzades les microviolències”

La majoria dels casos que atén el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de Sabadell s’acaba quedant a l’esfera privada i no traspassa les portes dels jutjats, passen inadvertits per la justícia. Dones que es poden trobar en situació de maltractament, però decideixen no denunciar el seu agressor. Dones que mai consten com a víctimes de violència masclista.

Diumenge passat Sabadell va ser escenari d’un nou crim masclista. Feia anys que Sabadell no vivia un feminicidi. Es pot perfilar un patró per detectar aquestes situacions? No hi ha patrons, no hi ha perfils ni d’agressor ni de víctima, es produeix en qualsevol situació cultural, de formació, econòmica i social. És un tema absolutament transversal, no hi ha un perfil tipus. Hi ha molts graus d’exercir la violència, no sempre és física.

I com ho podem detectar? És molt complicat. El cicle de les violències masclistes és complicat: hi ha pautes a escala cultural i social molt acceptades i és complicat detectar-ho a vegades. Tenim molt normalitzades les microviolències i costa adonar-se’n.

Quines? Per exemple, coartar llibertat, faltes de respecte, intent d’aïllament, control del mòbil, prohibicions… comportaments que atempten contra la llibertat, violència ambiental… que poden ser, o no, un primer pas, de situacions que es puguin agreujar. Per això cal prevenció i sensibilització en matèria de gènere.

Com funciona el SIAD? Quina és la mecànica? És un servei municipal a disposició de qualsevol dona de la ciutat, poden venir per una derivació d’agents que aborden les violències masclistes – Taulí, CAPs, Policia Municipal, Mossos, Acció Social…– o de manera directa, sense derivació. No només atenem situacions de violència, estem a l’atenció i acompanyament de totes les dones. No cal que hi hagi denúncia o violència prèvia per venir al SIAD.

Encara costa denunciar? No és un procés fàcil, és qüestionar-te a tu mateixa. S’ha avançat molt i cada cop hi ha més informació i més acompanyament, però costa.

Què podem fer? En què fallem? Ens falta educació, cal molta pedagogia, hem d’invertir en això. I desmuntar mites, cal continuar avançant en l’àmbit legislatiu.