El jutjat de violència sobre la dona de Sabadell ha acordat presó provisional comunicada i sense fiança per a l’home acusat d’assassinar la seva dona el passat diumenge al carrer de Pajares de Sabadell, al barri de Ca n’Oriac.

De la mateixa manera, ha acordat mesures com la suspensió de la pàtria potestat dels fills, i li prohibeix comunicar-se o apropar-se als que són menors d’edat. Amb tot, no consten antecedents judicials entre la parella.

Els fets van passar la matinada de diumenge al barri de Ca n’Oriac, quan la víctima va aparèixer morta al portal de casa. Això va generar aldarulls al barri, que entre d’altres va acabar amb el cotxe i uns horts atribuïts al presumpte autor completament destrossats. Finalment, els Mossos d’Esquadra van detenir-lo a la tarda del mateix diumenge a Sabadell.

El passat dilluns, l’Ajuntament de Sabadell va convocar un minut de silenci com a mostra de rebuig per l’assassinat masclista –feminicidi– de Ca n’Oriac. Hi va assistir la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge. A la tarda, mig miler de persones van participar en una concentració a la plaça de Sant Roc convocada pel col·lectiu feminista Justa Revolta per condemnar el feminicidi i l’agressió sexual que es va produir al riu Ripoll el 8 de juliol.