Minut de silenci per l’assassinat per violència masclista de Ca n’Oriac

Representants dels partits polítics, familiars i ciutadans sabadellencs han guardat aquest dilluns al migdia un minut de silenci a la plaça de Sant Roc com a mostra de condol per l’assassinat per violència masclista d’una dona a Ca n’Oriac, aquest diumenge passat. L’assassí va acabar amb la vida de la víctima passades les quatre de la matinada utilitzant una arma blanca en un domicili situat al carrer de Pajares.

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha reivindicat que aquests episodis “demostren que no podem abaixar la guàrdia davant les mostres de masclisme que acabaven amb accions com la d’aquest diumenge a casa nostra”. Per la seva banda, la consellera d’Igualtat, Tània Verge, ha lamentat que “aquest cap de setmana ha estat especialment dolorós”, en referència també a l’assassinat masclista d’una dona a Salou, també aquest diumenge. “Necessitem tota la societat treballant per erradicar les conductes masclistes, no serem una societat lliure fins que les dones no tingui una vida lliure de violències masclistes”, ha afegit.

Manifestacions a la tarda

El col·lectiu feminista Justa Revolta de Sabadell ha convocat aquesta tarda a les 19 h una manifestació a la plaça Sant Roc per condemnar el feminicidi; així com l’agressió sexual que es va produir el dilluns passat al Riu Ripoll quan la víctima estava corrent per la zona i va ser atacada per un individu. També s’ha convocat una concentració de rebuig i suport una hora abans, a les 18 h, al mateix emplaçament, on es llegirà la declaració de la Taula de Gènere.