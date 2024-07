Han assassinat una dona aquest diumenge a la matinada al barri de Ca n’Oriac. Segons apunten fonts veïnals, es podria tractar d’un feminicidi i l’assassí hauria acabat amb la vida de la víctima a les 4:53 de la matinada utilitzant arma blanca en un domicili situat al carrer de Pajares.

La víctima es tractaria d’una dona d’uns 30 anys, segons fonts veïnals, i ha provocat un desplegament de la Policia Municipal i els Mossos d’Esquadra. El jutjat d’instrucció 1 de Sabadell, en funcions de guàrdia, ha realitzat l’aixecament de cadàver a les 10.30h. La investigació per mort violenta es troba en curs i sota secret de sumari.

D’altra banda, testimonis afirmen que familiars de la víctima s’han aglomerat a la zona dels fets amb ànims de revenja i, fins i tot, haurien intentat cremar la casa de la persona homicida.

L’Ajuntament de Sabadell ha condemnat els fets a través de xarxes socials afirmant que es tracta d’un crim masclista i que ja “ha activat el protocol de feminicidis per donar suport a la família, prendre totes les mesures oportunes i realitzar els actes de rebuig i condemna”. També l’alcaldessa s’ha sumat a les mostres de condol i el consistori ha anunciat que demà dilluns es guardarà un minut de silencia a la plaça de Sant Roc a les 12h com a mostra de repulsa cap a la violència masclista.

Tanmateix, fonts municipals han confirmat que degut a aquest cas de violència masclista, el consistori no participarà en salt simbòlic a la piscina de la Bassa programat per avui a les 12 h en el marc de la campanya Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple.

⚫️ S’ha confirmat la mort d’una dona com a nou cas de violència masclista L’Ajuntament de #Sabadell condemna aquesta mort i ja ha activat el protocol de feminicidis per donar suport a la família, prendre totes les mesures oportunes i realitzar els actes de rebuig i condemna pic.twitter.com/GrZn02Ully — Ajuntament Sabadell (@Aj_Sabadell) July 14, 2024