L’Ajuntament de Sabadell s’adhereix a la campanya Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple, aquest diumenge, a favor de la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM). S’hi han organitzat activitats relacionades a diferents piscines de la ciutat: la Bassa, les piscines municipals Joan Serra, el Club de Tennis, el Cercle Sabadellès i el Club Natació Sabadell. La campanya permet donar visibilitat a aquesta malaltia neurodegenerativa que afecta sis de cada deu mil persones, aproximadament. Aquest any, la FEM destinarà els recursos a la recerca i els serveis de neurorehabilitació.

La Bassa

A la Bassa es muntarà un espai promocional per vendre productes (tovalloles, samarretes, bosses, necessers i ampolles) des de les 10 del matí fins a la 1 del migdia. Els diners que es recullin es donaran a la FEM. Durant tot el matí es farà promoció de la campanya i s’animarà la gent a nedar en solidaritat amb la Fundació. A les 12, l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, acompanyada de membres del consistori, visitaran la Bassa i convidaran a tothom a fer un salt simbòlic a la piscina en favor de la campanya.

Piscines Municipals Joan Serra

Les PM Joan Serra s’han adherit a la campanya com cada any entre les 9 i les 15h, posaran a la venda productes de la campanya Mulla’t. Els usuaris podran nedar i sumar metres per l’esclerosi. A les 12 del migdia es proposarà un salt per l’esclerosi a la piscina petita. La recaptació d’entrades del dia 9 de juliol, serà donada a la FEM.

Cercle Sabadellès 1856

Entre les 10 i les 18 hores es reservarà una part de la piscina exterior per als socis i sòcies que vulguin col·laborar fent metres nedant. I a les 12 es farà un salt simbòlic per l’esclerosi múltiple.

Club de Tennis Sabadell

L’entitat tindrà un espai dedicat a la venda dels productes de la campanya per a la recaptació de fons, on també es podran fer donatius. Per tal d’adaptar la campanya a les particularitats de l’entitat, es donarà 0,50 € per cada “ace” (servei directe) dels jugadors de tennis i pàdel durant la jornada.

Club Natació Sabadell

Al centre del Carrer Montcada i de 10 a 17 hores els socis i les sòcies podran fer les seves aportacions a la recepció de l’equipament. Així com també, adquirir els productes de la Fundació per fer la seva contribució. D’altra banda, només en aquesta franja es permetran entrades puntuals i els 15€ de cada entrada es donaran a la Fundació Esclerosi Múltiple.

L’Esclerosi Múltiple

La campanya “Mulla’t per l’esclerosi múltiple” permet donar visibilitat a una de les malalties neurodegeneratives amb simptomatologia més diversa. Afecta principalment a persones d’entre 20 i 40 anys i és més freqüent en dones.

En l’esclerosi múltiple, la mielina s’inflama i es desprèn. Després es destrueix i forma una cicatriu (la paraula esclerosi significa cicatriu). L’habilitat dels nervis per conduir impulsos elèctrics des del cervell i cap al cervell s’interromp i això produeix els símptomes de la malaltia, que poden ser diversos, en funció del lloc afectat.

Els fons que es recapten en aquest esdeveniment es dediquen al finançament dels serveis que la Fundació Esclerosi Múltiple ofereix a les persones que pateixen la malaltia. I també a la recerca per trobar tractaments que millorin la qualitat de vida de les persones afectades i, a mig o llarg termini, permetin curar-la.