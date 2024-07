L’assassinat d’una dona aquesta matinada al carrer de Pajares de Ca n’Oriac ha provocat molta tensió i una confrontació entre famílies d’ètnia gitana. Veïns de la zona afirmen que els familiars de la víctima, amb ànim de revenja, haurien intentat cremar la casa i haurien destrossat un cotxe propietat del presumpte homicida.

No haurien quedat aquí els intents de revenja i segons apunta el periodista Guillem Ramos-Salvat, haurien cremat uns horts i una casa com a represàlia dels fets. Els Mossos han fet un ampli desplegament a la zona nord de la ciutat per evitar més incidències. El presumpte assassí encara no ha estat detingut pel cossos de seguretat.

FOTOS: J.P.