FOTOS | Mig miler de persones condemnen a Sant Roc el feminicidi de Ca n’Oriac i l’agressió sexual del Ripoll

Mig miler de persones s’han aplegat aquesta tarda a la plaça de Sant Roc per condemnar el feminicidi que es va produir aquest diumenge a Ca n’Oriac; així com l’agressió sexual que va tenir lloc dilluns passat al Riu Ripoll, quan una dona estava corrent per la zona i va ser atacada per un individu. En un manifest les portaveus del col·lectiu feminista Justa Revolta han reivindicat la necessitat “aplicar més polítiques públiques” com “detectar punts d’inseguretat, la necessitat de més punts liles, més transport públic nocturn o campanyes de sensibilització”.

Aquest migdia, representants dels partits polítics, familiars i ciutadans sabadellencs han guardat un minut de silenci a la plaça de Sant Roc per la veïna assassinada a Ca n’Oriac.

Un detingut, l’altre, no

L’autor de l’assassinat per violència masclista a Ca n’Oriac va ser detingut el mateix diumenge pels cossos policials. L’autor de la violació a l’entorn del riu Ripoll, però, encara no ha estat localitzat. Policia Municipal i Mossos han reforçat la vigilància a la zona.

[FOTOS: DAVID CHAO]