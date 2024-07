Una caiguda global de sistemes d’informàtica afecta aeroports, empreses, televisions i el 061

Una caiguda global de sistemes d’informàtica provoca incidències aquest divendres en grans empreses i infraestructures d’arreu del món. Aeroports de la xarxa Aena, el de Berlín, el d’Edimburg o el de Brisbane (Austràlia), aerolínies internacionals com Ryanair, Vueling, Turkish Airlines, United or Delta, o fins i tot televisions com Sky News, estan afectades per la incidència, que també altera el servei online del 061 o el sistema d’emergències de l’estat d’Alaska, als Estats Units. La plataforma de ciberseguretat CrowdStrike ha admès estar al corrent de caigudes de servidors de Windows i està treballant per resoldre-ho el més aviat possible. L’Aeroport de Sabadell també ha estat afectat per la incidència informàtica i s’està operant tot de forma manual, segons confirmen fonts d’Aena.

També afecta el funcionament del telèfon 061 Salut Respon. N’han informat fonts del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que han demanat a la ciutadania que només faci servir aquest canal i el 112 per a “urgències i emergències sanitàries”. L’objectiu és no col·lapsar les línies mentre es duen a terme les tasques necessàries per resoldre el problema el més aviat possible. Alhora, han apuntat que els dubtes i consultes sobre salut es solucionaran a mesura que el servei es vagi restablint en la seva totalitat.