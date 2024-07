Consulta la nova programació dels teatres municipals: ‘Tirant Lo Blanc’, Mara Jiménez i Xavi Vidal

La programació de tardor dels teatres municipals La Faràndula, el Principal, l’Estruch i laSala inclou un total de 33 espectacles de teatre, música, dansa i circ. En total, entre setembre i desembre, aquests equipaments acolliran més d’una cinquantena de sessions amb l’objectiu de consolidar les bones xifres d’assistència i ocupació de la temporada 2023-2024, quan la programació municipal va batre el rècord dels últims 10 anys ambe 60.488 espectadors.

La programació també vol donar visibilitat al talent sabadellenc aprofitant la Capitalitat de la Cultura Catalana que la ciutat ostenta aquest any. En aquest sentit, bona part dels espectacles previstos tenen relació amb la ciutat, ja sigui perquè incorporen artistes sabadellencs o perquè s’han creat o produït a la ciutat, aprofitant els recursos de suport a la creació de què disposen els equipaments municipals.

La venda d’entrades ja està disponible al portal municipal, a l’app Sincronitzats i a la taquilla del Teatre Principal.

Teatre

En clau de teatre, Sabadell acollirà alguns dels títols més exitosos dels últims mesos a la cartellera catalana, alguns dels quals formaran part tant de la programació artística municipal com d’una nova edició del Festival Sabadell Escena. La programació teatral s’iniciarà amb l’obra Els Buonaparte, una comèdia del sabadellenc Ramon Madaula dirigida per Sílvia Munt que passarà pel Principal el 21 de setembre.

Sabadell, a més, serà una de les primeres ciutats on es podrà veure Hamlet.02, el nou capítol de la saga de monòlegs basats en l’obra de Shakespeare escrits per Sergi Belbel i protagonitzats per Enric Cambray. De fet, l’Estruch acollirà la representació de tots dos monòlegs: Hamlet.01 el 12 d’octubre i Hamlet.02 el 19 d’octubre.

La inauguració del Festival Sabadell Escena serà amb l’obra Tirant lo Blanc, estrenada recentment al Teatre Romea de Barcelona en el marc del Festival Grec. Es tracta d’una versió del clàssic de Joanot Martorell adaptada per Màrius Serra i dirigida per Joan Arqué. El muntatge se centra en buscar punts en comú entre l’actualitat i la novel·la original, escrita fa més de 500 anys, i compta amb una banda sonora en directe a càrrec de Judit Neddermann. Es podrà veure al Principal el 17 d’octubre.

El Teatre La Faràndula acollirà dues grans propostes teatrals. El 25 d’octubre s’hi presentarà, de la mà de Parapapà, Gordas, una comèdia sobre la fama, la religió, l’amistat i el físic que protagonitza l’actriu i influencer sabadellenca Mara Jiménez. I el dia 30 l’Oficina Jove de la ciutat ha programat Jauría, una ficció documental de Jordi Casanovas basada en els fets colpidors de ‘La Manada’ i protagonitzat per Ángela Cervantes i Carlos Cuevas, entre d’altres.

La programació teatral continua amb l’espectacle Mitja taronja, una comèdia sobre fílies, prejudicis i relacions de la companyia La Canina (20 d’octubre a l’Estruch) i amb You don’t look arab, d’Anthony Kmeid, en el marc del programa del Festival de Teatre Jove RBLS, que torna a passar per la ciutat.

Les propostes teatrals es tancaran amb La disputa, un text del francès Jean-François Prévand que ha significat el retorn als escenaris de Catalunya de l’actor Josep M. Flotats. El propi Flotats ha dirigit l’espectacle i el protagonitza juntament amb Pep Planas. Es podrà veure al Teatre Principal el 24 de novembre.

Música

Pel que fa a la música, la programació de tardor inclourà els tres primers concerts de la Temporada de Concerts Simfònics a La Faràndula Aquest cicle s’obrirà el dia 20 de setembre amb el Concert per a piano n.2, de Rakhmàninov, amb l’Orquestra Simfònica del Vallès dirigida per Xavier Puig i amb el pianista Albert Guinovart com a solista. El 22 de novembre la formació sabadellenca presentarà un concert titulat Música de Western sota la direcció de Rubén Gimeno, i els dies 4 i 5 de gener dins del cicle nadalenc interpretaran el tradicional Festival de Valsos i Danses.

Dins del cicle de Música de Cambra, la temporada de tardor inclourà tres concerts al Principal, el primer d’ells a càrrec de la pianista japonesa Yukiko Akagi (4 d’octubre). La Gio Symphonia hi portarà el seu concert titulat Soirée el 29 de novembre. Per acabar, el 13 de desembre, en el marc de Sabadell Capital de la Cultura Catalana, es podrà escoltar la interpretació a càrrec de la soprano sabadellenca Laia Prat del Cant de la Sibil·la, un drama litúrgic de cant gregorià ja tradicional a molts indrets de Catalunya.

Joventuts Musicals també continuarà organitzant el cicle Música al Saló, que es porta a terme al Saló del Principal i que, amb caràcter mensual, vol apropar al públic sabadellencs solistes i formacions musicals emergents.

Les propostes musicals de la temporada es completen amb un concert del sabadellenc Xavi Vidal, que presentarà el seu darrer treball, Vida Salvatge, el 25 d’octubre al Principal, on també actuarà la Banda de Sabadell amb un programa titulat Sabadell 1856.El teatre del carrer Sant Pau tornarà a acollir el 15 de desembre el Concert de Sant Esteve, un programa de musica per a cobla co-organitzat per Sabadell Sardanista i l’Ajuntament amb motiu de la capitalitat de la Cultura Catalana.

Pel que fa a la temporada d’òpera, La Faràndula serà novament l’espai on es produiran i s’estrenaran els dos primers títols de la Fundació Òpera a Catalunya. Es tracta de La Bohème i Tosca, totes dues de Puccini. El primer d’aquests títols es podrà veure del 16 al 23 d’octubre, mentre que el segon es representarà del 29 de novembre al 3 de desembre. A més, la temporada inclourà la producció de La Bohème interpretada pels alumnes de l’Escola d’Òpera de Sabadell, el 19 d’octubre.

Dansa, familiars i circ

La dansa i les propostes familiars també tindran el seu espai a la temporada de tardor. El teatre de l’Estruch presentarà el 5 d’octubre una nova edició del Certamen Coreogràfic de Sabadell on competiran sis coreografies escollides per una comissió especialitzada entre les més de 40 que es van presentar a la convocatòria realitzada el mes de maig. També a l’escenari de la Fàbrica de Creació de Sabadell es podrà veure el 26 d’octubre Martyrs, el nou espectacle de la companyia Mar Gomez, que celebra trenta anys de professió i amb la dramatúrgia de Magda Puyo, que combina dansa i circ per parlar dels màrtirs entesos com aquelles persones que trien el camí del patiment quan podrien escollir el contrari.

En l’àmbit del teatre per a tots els públics, la temporada municipal oferirà dues noves propostes de gran format de la Joventut de la Faràndula: La Blancaneus i els 7 nans (del 9 al 17 de novembre) i els tradicionals Els Pastorets, de Josep M. Folch i Torres, dels quals se’n faran 8 funcions (del 21 de desembre al 12 de gener). En aquest camp, la programació es completarà amb les propostes incloses al programa del Festival elPetit, que enguany fa 20 anys, i que organitza laSala Centre de Creació d’Arts per a les Famílies de Sabadell i que s’adreça a la primera infància (de 0 a 5 anys).

En clau de circ, la temporada de tardor inclou quatre espectacles. TaCircTun, espectacle de la companyia sabadellenca Sifò, es presentarà al Teatre Principal el 6 d’octubre, en el marc dels actes de la Capital de la Cultura Catalana. Es tracta d’un muntatge que, a cavall entre el teatre i el circ, explica la història d’un circ tancat que reviu gràcies a l’arribada d’un personatge inesperat. A l’Estruch la companyia Escarlata Circus presentarà, el 18 i 19 d’octubre, la grUtesca, un espectacle que reflexiona sobre el fet de riure i el so. També el 18 d’octubre acollirà Ákri, un solo circense de Manel Roses. La programació d’arts del circ es completarà el dia 22 de novembre amb De Tu a Tu del col·lectiu MUR, espectacle de circ integrador en la commemoració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.

Homenatge a Feliu Formosa

Amb l’espectacle Molt be diu senyor Feliu! l’Ajuntament vol homenatjar el sabadellenc Feliu Formosa, home de teatre, poeta, prosista, traductor, rapsode i humorista. Amb la direcció i guió de Rosa Renom i Francesc Ventura, el muntatge comptarà amb la participació d’actors consagrats de l’escena catalana i es podrà veure al Teatre Principal l’11 de novembre.

Paquets d’entrades

Per facilitar l’accés de tota la ciutadania a la programació, s’ha creat un paquet d’arts escèniques per assistir a diferents propostes amb un descompte en el preu final de les localitats, així com paquets temàtics per al cicle de concerts simfònics o la temporada d’òpera.