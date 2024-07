El síndic de greuges fixa la mirada en les queixes per sorolls nocturns

Les molèsties per soroll per l’oci nocturn és una de les queixes més recurrents que el síndic municipal de greuges de Sabadell, Josep Escartin, ha atès a la seva oficina en el primer semestre del 2024. Unes queixes que provenen especialment del Centre i la zona de Can Gambús. Els residents del Centre fa anys que ho adverteixen: “Dormir s’ha convertit en una odissea, cada cap de setmana és una bogeria”, expressen diversos veïns del centre històric de Sabadell.

I és que el síndic ubica que les principals queixes per sorolls provenen del Centre i Can Gambús, però també hi ha altres zones com l’Eix Macià i Ca n’Oriac que assenyalen la mateixa problemàtica: “El soroll al carrer és més difícil de resoldre, tot i que s’hauria d’aplicar la normativa de civisme i convivència d’una forma estricta”, considera Escartin.

On sí que està fixant la mirada és sobre les llicències dels locals: “Si detectem que hi ha un incompliment de la llicència, sigui quina sigui, advertim a l’Ajuntament”, sosté Escartin. “Cal exigir que es respecti l’aforament màxim, les insonoritzacions pertinents, els horaris. I l’Ajuntament ho està fent”, exposa el síndic.

El soroll a les nits és una de les queixes més recurrents, però n’hi ha d’altres. La principal és el silenci administratiu, com ara la manca de resposta a instàncies en el termini establert i la nova taxa de residus, que ha generat “confusió i indignació” per gran part dels contribuents. Però també Escartin ha detectat un gran gruix de queixes per plagues de coloms: “Hi ha persones que alimenten coloms i això genera problemes greus d’excrements a alguns punts de Sabadell”, sosté.

En total, la sindicatura de greuges de Sabadell ha fet un total de 1.452 atencions durant el primer semestre de l’any i s’han tramitat 141 queixes. Un 34% dels casos oberts el 2024 ha quedat resolt. Per zones, els barris del centre acumulen tres de cada deu atencions, seguit del districte 4 (Can Rull, Can Llong, Cifuentes…) amb un 18,44%.