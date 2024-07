Josep Manel López: un ferm defensor dels ‘metges’ dels vehicles

Fa cinc anys va posar fi a sis mandats i mig (vint-i-sis anys) al capdavant del que avui dia és el Gremi de Mobilitat, antigament, el Gremi de Tallers i Reparació i Venda d’Automòbil i Recanvis de Sabadell i Província de Barcelona.

Josep Manel López Beltrán, fill de sabadellenc, però nascut a Ceuta l’any 1956, ha viscut tota la seva vida entre rodes, amortidors i d’altres recanvis de vehicles. “El meu avi era militar mariner radiotelegrafista i estava destinat a Ceuta. Jo soc el gran de tres germans, i a Ceuta només hi vaig passar quaranta dies. Mai més hi he tornat”, explica.

López, un ‘manetes’ de tota mena d’andròmines, es va formar als Franciscans i des de ben petit, als deu anys –n’ha estat 47 al peu del canó a l’Auto Talleres Erasa, quinze dels quals com a encarregat i trenta-dos com a propietari– ja va seguir els passos del seu pare, també mecànic: “Quan plegava d’escola ja anava al taller. A casa, quan va ser l’hora d’anar a la universitat no hi havia els recursos, i amb quinze anys vaig treballar dos anys a la Seat i després dos anys més a la Renault, aleshores les marques que predominaven als carrers. Començar quatre anys abans que la resta de joves em va donar una expertesa en una edat molt primerenca que els altres no tenien”.

Des del maig del 1991, i fins fa ‘quatre dies’, Josep Manel López ha compaginat la seva activitat professional amb la institucional, representant, amb orgull, els agremiats del gremi: “Sabadell té una llarga tradició i molta rellevància, amb les famílies Martí, García i Pont, com a màxims exponents. Els mecànics de Sabadell som un exemple, fins i tot pels de Barcelona. Els tallers de Sabadell hem estat els que menys recanvis hem tornat, en general, senyal inequívoc que sabem el que fem”, defensa.



Al llarg de la seva trajectòria, López Beltrán va ser l’ideòleg de l’Aula Taller, al Vapor Llonch, un espai per a la formació de futurs professionals del sector, del qual aquest sabadellenc, que ha donat el taller a la seva filla Raquel, se’n sent especialment satisfet: “La formació contínua és la clau de l’èxit, tant per als que hi són des de fa anys com el que fa poc que arreglen vehicles, perquè com passa amb els metges, que curen persones, nosaltres fem el mateix amb els vehicles, i ens cal estar permanentment al corrent de les darreres novetats”.