Marcial Peralejo (Mobles 2000): “Cal lluitar pel petit comerç perquè també donem vida, seguretat als carrers”

Aquest 2024, l’empresa de mobles de Sabadell, Mobles 2000, celebra el seu 40è aniversari. Una fita que arriba acompanyada del guardó que, recentment, la patronal de la micro, petita i mitjana empresa de Catalunya, Pimec, va rebre el gerent de l’empresa Marcial Peralejo en la categoria de reconeixement al comerç, en el marc dels Reconeixements Empresarials Vallès Occidental.

Quatre dècades reivindiquen una trajectòria rellevant. Què significa aquest guardó per a Mobles 2000? Al llarg d’aquests anys, les hem viscut de tots colors, amb moments molt bons i d’altres no tan bons, però aquí continuem. Rebre un reconeixement com aquest ens fa estar molt orgullosos.

Quin impacte va tenir al seu dia l’arribada de grans superfícies per poder continuar sent competitius? Durant una dècada vam arribar a tenir sis botigues i una trentena de treballadors, però l’augment de la competència d’un producte en concret ens va obligar a separar-nos del que oferíem per especialitzar-nos, encara més, amb el servei al client.

És, doncs, aquest, el servei al client, la clau de l’èxit? Els preus són competitius com qualsevol altra botiga, però l’especialització que tenim amb el servei que oferim al client ens posiciona i ens manté molt bé al mercat. Hem apostat per un tracte proper, oferint projectes personalitzats amb visualitzacions en 3D abans del muntatge, sense cap càrrec al client, com tampoc amb el muntatge. Hi ha botigues de mobles que t’ofereixen el que ells tenen, i nosaltres preguntem el que necessiten i ho fem.

Com a empresari i expresident de diverses associacions de comerciants, quina és la salut del petit comerç local? Mira, en l’època que vaig ser president d’associació de comerciants, juntament amb la la Cambra de Comerç vam anar a França per veure com era el seu petit comerç, i en una ocasió, a Tolouse, van posar en marxa un gran centre comercial que va provocar el tancament de botigues del centre de la població, amb el que això genera.

I a Sabadell? Cal lluitar per continuar tenint petit comerç, per tenir el client satisfet, perquè també donem vida, seguretat als carrers. Ara es va buscar el més còmode, però si tanquéssim les botigues i els petits comerços ens adonaríem de com som de necessaris. No tenim la capacitat de les grans cadenes de superfícies, però fem el que podem, que és lluitar diàriament pel petit comerç sabadellenc.