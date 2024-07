Protecció Civil ha activat l’alerta del pla INUNCAT aquest dissabte a la tarda per l’avís de pluges intenses previstes per aquesta nit i la propera matinada a diversos punts de Catalunya, entre els quals es troba el Vallès Occidental. Les precipitacions podrien superar els 20 l/m2 en 30 minuts a tota la meitat nord-est del país, segons el Servei Metereològic.

Com a recomanacions, protecció civil aconsella evitar desplaçaments en vehicles i aparcar en rieres o punts subterranis inundables, ciruclar preferentment per rutes principal i autopistes, moderar la velocitat i mantenir les distàncies de seguretat. A més, si les precipitacions sorprenen dins el domicili, no baixar a zones com el soterrani o el garatge, susceptibles d’inundacions.