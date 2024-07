Les notícies destacades del dia a Sabadell

Què ha passat a les últimes hores a Sabadell? Repassa les notícies destacades del dia a la ciutat.

Sabadell mira de ser atractiva, i prova d’això són les darreres dades sobre el nombre d’empreses que han aterrat a la ciutat, en els darrers anys. Des del juny del 2020, s’han rebut 148 demandes d’empreses que han fet consulta a l’Oficina d’Atenció a l’Empresa i l’Autònom, de les quals més del 50% estan amb l’activitat en marxa, tenen la nau assignada, però no han iniciat l’activitat o estan en tràmit d’encaix de nau disponible. Alhora, durant el 2023 s’ha facilitat l’alta de 122 empreses, trenta-cinc de les quals societats.

Més d’una cinquantena de dotacions dels Bombers de la Generalitat han aconseguit extingir aquest dissabte a les 18:12h un incendi que ha afectat diverses naus industrials a Polinyà des de la matinada de divendres. Els Bombers van rebre l’avís a les 1.54 hores per un foc a la carretera Pintor Cases, al polígon de Can Humet.

Un vessament al Besòs a causa de l’incendi d’indústria de divendres a Polinyà ha provocat la mort de peixos al riu, segons ha confirmat l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i els ajuntaments de Montcada i Reixac i Santa Coloma de Gramenet. Segons l’ACA, una part de l’aigua procedent de l’incendi va anar a parar a la depuradora de La Llagosta, però contenia alguna substància contaminant que va malmetre el tractament biològic de la planta i va acabar anant al riu. Això ha provocat escuma al riu i que hi hagi hagut peixos morts, sense que de moment se’n conegui la xifra.

Fa cinc anys va posar fi a sis mandats i mig (vint-i-sis anys) al capdavant del que avui dia és el Gremi de Mobilitat, antigament, el Gremi de Tallers i Reparació i Venda d’Automòbil i Recanvis de Sabadell i Província de Barcelona. Josep Manel López Beltrán, fill de sabadellenc, però nascut a Ceuta l’any 1956, ha viscut tota la seva vida entre rodes, amortidors i d’altres recanvis de vehicles.

L’Ajuntament celebra un ple extraordinari el 29 de juliol per la compra del conegut com a Museu del Gas, que té un cost de 3,18 milions d’euros i una superfície de més de 3.000 metres quadrats. Tal com va anunciar l’Ajuntament l’octubre passat Sabadell comptarà amb un nou Museu per explicar la seva història i que, al mateix temps, dedicarà especial atenció i retrà homenatge al tèxtil, donant així resposta a una reivindicació de molts anys de la ciutat. Des de la Crida per Sabadell s’han mostrat crítics amb la gestió del govern municipal i ha anunciat que estan valorant “quin és el procediment per tal d’evitar que continuïn amb aquesta compra” fins que no s’esclareixi en el contenciós obert. Participa a l’enquesta i digues la teva.