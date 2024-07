El Banc Sabadell presenta aquest dimarts els resultats del 2n trimestre

El Banc Sabadell presenta aquest dimarts els resultats del segon trimestre, els primers que coincidien en el context de l’OPA hostil del BBVA en l’intent de diluir l’entitat presidida pel banquer sabadellenc Josep Oliu.

A finals d’abril, dies abans de conèixer-se públicament l’interès del banc madrileny, el Banc va presentar els resultats del primer trimestre, en què de gener a març va guanyar 308 milions d’euros, un 50,4% més que en el mateix període de l’any passat. Aleshores, l’entitat va iniciar a recompra d’accions per un valor màxim de 340 milions d’euros, amb l’objectiu d’amortitzar un 4% del capital social del Banc de forma progressiva, per aconseguir un augment del 4% en el benefici per acció. Setmanes més tard, a mitjan maig, l’entitat va decidir suspendre temporalment el programa de recompra que estava executant per l’OPA hostil del BBVA.

Ara com ara, i a l’espera que els accionistes puguin ser cridats per decidir sobre el futur del Banc Sabadell com a entitat independent, la prima que al seu dia se situava al 30%, tenint en compte el valor nominal d’una acció del BBVA i Banc Sabadell, avui la prima quedaria reduïda al 4,5%.