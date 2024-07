Carme Valero, reconeguda amb la Medalla al Mèrit Esportiu a títol pòstum

El ple de l’Ajuntament d’aquest dilluns dia 22 de juliol ha aprovat de forma definitiva la concessió a títol pòstum de la Medalla al Mèrit Esportiu a l’atleta Carme Valero. La proposta d’atorgar-li el reconeixement es va iniciar a petició de tots els grups municipals i amb el beneplàcit de la Federació Catalana d’Atletisme, la JAS i la família de l’atleta.

Valero, considerada per molts la millor atleta espanyola de la història, es va proclamar campiona del món de cros en dues ocasions i es va convertir en la primera atleta espanyola en participar en uns Jocs Olímpics (Montreal, 1976). Entre els seus èxits, la corredora de la JAS també va ser campiona de Catalunya i Espanya en nombroses ocasions en distàncies fons i mig fons.

Un cop retirada va continuar sent una figura de gran importància en l’esport sabadellenc i va ser directiva de la Federació Espanyola d’Atletisme i vicepresidenta del CN Sabadell. També va ser guardonada com a millor esportista de Sabadell en quatre ocasions (1973, 1975-77) i el 2003 va rebre la Medalla de l’Esport de la Generalitat. El gener d’aquest any, Carme Valero va morir als 68 anys després de no superar uns problemes de salut derivats de la Covid. L’Ajuntament ja va posar el nom de Carme Valero a la pista coberta d’atletisme i ara continua homenatjant l’atleta referent a la ciutat i l’estat.