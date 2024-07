L’ACA obre expedient informatiu a l’empresa incendiada de Polinyà

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha obert un expedient informatiu a l’empresa de Polinyà (Vallès Occidental) que divendres de matinada es va incendiar. Les naus allotjaven productes químics que amb les tasques d’extinció dels Bombers van acabar al riu Besòs, provocant la mort de més d’un milers de peixos i el tancament del Parc Fluvial, a Santa Coloma de Gramenet, que finalment s’ha pogut reobrir a la ciutadania aquest dilluns al matí. De la mateixa manera, l’agència ha anunciat que durà a terme un programa de seguiment per comprovar i restituir la qualitat de l’aigua al riu, després de les tasques preventives i de contenció del producte amb què tractava la indústria sinistrada per reduir l’impacte en l’entorn.

L’ACA, en coordinació amb el Consorci Besòs Tordera (CBT), els Agents Rurals i els Bombers, ha dut a terme diferents actuacions arran de l’incendi de divendres a Polinyà en diverses naus industrials d’una mateixa empresa encarregada de l’emmagatzematge i distribució de productes químics. En els propers dies, l’agència disposarà dels resultats dels controls efectuats, concretament quatre mostrejos en tres dies, i aplicarà un Programa de seguiment específic per analitzar l’evolució de la qualitat i veure el possible impacte del vessament pel que fa a la qualitat de l’aigua i a la vida dels peixos i macroinvertebrats.

L’aigua utilitzada per extingir l’incendi va anar a parar tant a la xarxa de clavegueram com en un dipòsit de retenció d’aigua de la mateixa empresa. Arran de la quantitat d’aigua feta servir, a més de buidar el dipòsit amb set camions cisterna per poder retenir el màxim d’aigua possible, se’n va utilitzar un altre d’una empresa veïna per a evitar l’arribada d’aigua al medi, però una part es va evacuar per la xarxa de pluvials, quedant entollada en un punt de la riera de Polinyà, que baixava seca, i sense que l’aigua arribés riu avall.

Inicialment es va contemplar la possibilitat d’habilitar una mota a Polinyà, amb l’objectiu de retenir l’aigua i extreure l’aigua amb camions, però es va descartar en comprovar que a prop de la zona on quedava l’aigua retinguda estava el col·lector d’aigües residuals en alta. Això va comportar que es fes una connexió temporal per aportar l’aigua al col·lector, que estava recollint tots els productes derivats del sinistre a través de la xarxa de clavegueram, i que aquesta arribés a la depuradora.

Tota l’aigua resultant de l’incendi va arribar a la depuradora de la Llagosta. La planta, que disposa d’un dipòsit de retenció, va interceptar 9.000 metres cúbics del vessament, evitant així la seva arribada directa al riu Besòs. Tot i que la planta no ha vist interrompuda la seva activitat en cap moment, sí que ha afectat el seu normal funcionament, per la qual cosa s’ha alterat la qualitat de l’aigua depurada lliurada al riu Besòs.

L’entrada d’una part del vessament en el reactor biològic, amb una elevada càrrega de components químics i contaminants, ha inhibit l’activitat biològica de depuració. Tècnics i responsables del Consorci Besòs Tordera estan fent les actuacions correctives pertinents dirigides a restablir el seu normal funcionament, i ja durant el diumenge el tractament de la depuradora va començar a recuperar la seva normalitat. En els propers dies es preveu que el seu tractament sigui totalment operatiu.

Segons informa el Consorci Besòs Tordera, tot i que des del dissabte s’han estat fent accions per restituir el funcionament del reactor biològic afectat, pot requerir entre 10 i 15 dies per recuperar el normal funcionament del sistema biològic. Això requereix que els bacteris que processen l’aigua residual urbana tornin a créixer i funcionar amb normalitat, raó per la qual l’aigua que surt de la planta encara no pot complir els paràmetres de qualitat de l’abocament.

En aquest sentit s’ha informat els ajuntaments aigües avall per tal que prenguin les mesures que considerin oportunes fins que la depuradora pugui tornar a funcionar amb normalitat.

Primers resultats

A l’espera dels resultats de les mostres preses divendres i dissabte pels inspectors de l’ACA per detectar quins contaminats van afectar al riu, el sensor en continu de què disposa al riu Besòs van detectar un increment significatiu de l’amoni que va arribar al medi (25 mg/L) diumenge a les 22.00 h., i a partir d’aquí ha iniciat la davallada. Divendres a la matinada ja va detectar les primeres pujades per sobre de 5 mg/L, quan els valors que registra habitualment estan per sota de 1 mg/L d’amoni.

La presència d’amoni en concentracions a partir de 1 mg/L ja pot afectar directament la vida piscícola. Per aquest motiu, l’ACA ha establert un programa de monitorització i presa de mostres per fer el seguiment i avaluació de l’impacte sobre el medi els ecosistemes associats en diversos trams del riu Besòs.

Recollida de peixos morts

L’alteració de la qualitat de l’aigua va provocar la mort de diversos centenars de peixos entre divendres i dissabte. El Consorci Besòs Tordera i les ADF de la zona van treballar dissabte i diumenge en la retirada de prop d’un miler de peixos morts.

Com a mesura de precaució, es va proposar a l’Ajuntament de Sant Adrià del Besòs que s’hissés la bandera vermella a la platja del Fòrum fins que es tingui constància del producte abocat i de què la qualitat de l’aigua és apta per al bany. Davant d’aquesta situació, es recomana que les zones de bany properes es mantinguin amb bandera vermella entre 24 i 48 hores més, fins que els nivells d’amoni recuperin la normalitat.

De la mateixa manera, es va tancar el Parc Fluvial del Besòs, a Santa Coloma de Gramenet, que aquest dilluns al matí ha pogut tornar a obrir portes al púbic.

Pla de seguiment específic

Per a fer seguiment de l’estat del riu Besòs, s’ha definit un pla per avaluar la qualitat a través de vuit punts de control. Tres d’elles són de les aigües superficials Besòs i cinc d’aigües subterrànies.

Es faran un total de tres mostrejos durant les tres properes setmanes en aquests vuit punts de control, amb l’objectiu d’analitzar les aigües superficials i subterrànies i detectar la presència de BTEX (benzè, toluè, etilbenzè i xilè), dissolvents, nutrients, metalls i PFAS (agents químics) o organofosforats (depenent dels retardants de flames usats). En aigües superficials es farà seguiment de macroinvertebrats, diatomees i peixos a través de dos mostrejos entre juliol i agost.