El 71% de la ciutadania ja ha pagat la nova taxa de residus comarcal

El 71% de la ciutadania ja ha pagat el rebut comarcal de tractament de residus, vigent des d’aquest any, a Sabadell i en quatre municipis més del Vallès. Són més de 183.000 rebuts d’un total de 257.401, segons ha informat el Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Una nova normativa europea obliga a fer pagar tot el servei de gestió de la brossa al contribuent de forma directa. Des de la recollida –que ja pagava cada veí a l’Ajuntament– fins al tractament en planta, que el consistori pagava de forma indirecta a l’organisme comarcal. Fins ara, l’impost servia per finançar un 46% del cost total de la gestió. La UE indica que ha de ser el 100%. Aquest rebut el paga la ciutadania dels municipis de Rubí, Terrassa, Sabadell i Santa Perpètua de Mogoda, que no compten amb sistema de recollida amb identificació d’usuari.

Fins el 17 de setembre encara està vigent el termini de pagament en voluntari del rebut comarcal. Inicialment, el període de pagament el voluntària estava estipulat entre el 17 de maig i el 17 de juliol. El 25 d’abril la Comissió de Seguiment amb els ajuntaments va abordar la possibilitat d’allargar el termini, que d’acord amb la Diputació de Barcelona es va ampliar fins el 17 de setembre.

Les properes setmanes també es farà una nova comunicació a les persones que en data 17 de juliol no hagin efectual el pagament, per tal de recordar com fer-ho i explicant l’allargament del termini.