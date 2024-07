Apareixen cartells contra ERC a Sabadell i no se’n riuen de l’Alzheimer de Maragall

Han aparegut cartells contra ERC a Sabadell pel possible preacord amb el PSC per a investir el candidat socialista, Salvador Illa. Avui s’han vist a diferents punts de Sabadell cartells contra la formació republicana amb la frase ‘Ens traïreu per quatre cadires?‘. Uns cartells que arriben un any més tard de l’aparició dels cartells amb el lema ‘Fora l’Alzheimer de Barcelona‘ que van aparèixer en la precampanya de les eleccions municipals del 2023 amb imatges de l’exconseller Ernest Maragall i del seu germà, l’expresident de la Generalitat Pasqual Maragall.

Els cartells que han aparegut ara a Sabadell assenyalen ERC pel possible preacord amb el PSC. De fet, el president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es reuniran avui en plenes negociacions d’ERC i PSC per investir Illa. La reunió entre Aragonès i Sánchez podria servir per accelerar una entesa entre ERC i PSC. Els republicans volen tancar un preacord amb el PSC abans que acabi el mes de juliol, tal com va explicar la secretària general d’ERC, Marta Rovira, la setmana passada.

Els cartells no es burlen de l’alzheimer de Maragall: fa un temps van aparèixer els polèmics cartells en la precampanya de les eleccions municipals del 2023 que relacionaven l’excandidat Ernest Maragall amb l’Alzheimer que pateix el seu germà des de fa anys. Els autors dels cartells contra Maragall eren militants del partit.