En aquest sentit, s’ofereix un ajut econòmic a la persona emprenedora mentre duri la seva estada, que es determinarà en funció del país de destí i pot oscil·lar entre 700 i 1.000 euros mensuals. Les estades es preveuen per un període d’entre un mes i sis mesos màxim, amb opció de dividir-la en setmanes i tornar al país d’origen en algun moment si es considera oportú, per gestionar el propi negoci i implementar els coneixements adquirits.

Els principals requisits que s’han de complir per part de la persona emprenedora que desitgi viatjar a qualsevol dels països adherits al projecte és tenir una idea de negoci i, per tant, acreditar un pla d’empresa, o bé, si ja té una empresa constituïda, tenir menys de 3 anys d’experiència dirigint-la. Per acollir-se a aquest programa l’edat de la persona emprenedora no és un factor determinant en cap cas. En canvi sí pot influir el domini d’una llengua estrangera per poder fer l’estada en un altre país, sent l’anglès molt recomanable.

Empreses d’acollida

També poden participar en aquest programa les empreses locals que vulguin acollir persones emprenedores d’altres ciutats d’Europa. Per part de l’empresa que farà d’amfitriona i que acollirà un col·laborador estranger, s’exigeix que tinguin un mínim de tres anys d’experiència. Aquest programa permet a l’empresa d’acollida fer contactes internacionals i conèixer el mercat d’origen de la persona emprenedora per expandir el negoci a un altre país.

Organització intermediària consolidada

En aquests intercanvis l’Ajuntament de Sabadell compleix la funció d’organització intermediària i informar, donar suport i gestionar tot el necessari per fer efectiva l’estada. Així, des de Sabadell es gestiona la signatura de l’acord d’intercanvi, que inclou les condicions i ofereix una breu preparació a la persona emprenedora abans de marxar.

Per a més informació es pot consultar el web https://sabadellempresa.cat/erasmus-joves-emprenedors-es. També es pot enviar un correu electrònic a [email protected], trucar al telèfon 93 745 31 61 o enviar un whatsapp al 696 36 38 50.