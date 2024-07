El Banc Sabadell deixa “en suspens” la venda de la filial de pagaments a Nexi per l’OPA

El Banc Sabadell i la italiana Nexi han decidit deixar “en suspens” la venda de la filial de pagaments de l’entitat catalana arran de l’opa hostil del BBVA. El conseller delegat de l’entitat, César González-Bueno, ha confirmat en roda de premsa que tot i que ja disposen de “tots els permisos per executar l’operació” no tenia sentit fer-ho amb l’opa sobre la taula. “És una operació industrial, i no ho hem fet per motius financers, la relació i entesa és boníssima”, ha assenyalat, dient que per ara s’ha pactat “deixar en suspens l’acord assolit” i reprendre-ho quan es “clarifiqui” la situació “sense penalitzacions” per a cap de les parts.

El Sabadell i Nexi van arribar a un acord per la venda de la filial de pagaments per 350 milions d’euros. En un primer pas de l’acord, el banc venia el 80% de Paycomet i en conservava la resta durant almenys 3 anys. Un cop superat aquest termini, Sabadell podria vendre el 20% fins arribar als 350 milions esmentats, ampliables en funció d’objectius.

El tancament de la venda es preveia per a final d’any, però ara queda en suspens. El pacte també preveia que Banc Sabadell mantingués durant 10 anys la comercialització dels productes relacionats amb pagaments, essencialment les targetes de crèdit i de dèbit.