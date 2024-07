La Cambra de Sabadell i el Gremi de Carnissers signen un conveni per a formar joves

El sector de la carn, com molts d’altres, està afectat per una manca de relleu professional per part de les generacions més joves a les empreses i comerços. Conscient d’aquesta necessitat, la Cambra de Sabadell ha proposat aquest acord amb el Gremi de Carnissers per fomentar la formació i l’ocupabilitat dels joves.

El conveni estableix la creació d’un curs de 120 hores, dividit en 30 hores de teoria i 90 hores de pràctica, que capacitarà els participants en la preparació i venda de carns, així com en l’elaboració de productes carnis. La primera edició del curs es durà a terme del 25 de setembre al 30 d’octubre de 2024, i s’espera que hi participin entre 10 i 20 alumnes.