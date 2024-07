La FOC, imparable a Estònia

[Editorial, 27 de juliol del 2024]

Estònia recordarà amb una estima especial la Fundació Òpera Catalunya (FOC), que ha seduït els espectadors del festival de Saaremaa, un dels més importants d’Europa. Milers de persones, autoritats locals i nacionals, ambaixadors i representants d’arreu han pogut conèixer de primera mà la qualitat de l’òpera amb arrels a la nostra ciutat. El nom de Sabadell ha travessat Europa d’extrem a extrem amb un resultat impressionant, excel·lent. La companyia ha demostrat el seu talent i versatilitat en un dels esdeveniments culturals més importants del continent, que també ha suposat un repte logístic i humà per a la FOC. Per la nostra part, recordarem sempre haver pogut ser testimonis d’una fita així. No oblidarem l’ovació del públic estonià i el seu fervor davant de l’òpera sabadellenca.

Volem felicitar des d’aquestes línies totes les persones de la FOC que s’hi han implicat i ho han fet possible. En especial, a Òscar Lanuza, el seu director, i a Jordi Torrents, el director artístic que ha agafat el relleu de Mirna Lacambra, sense la qual no hauria estat possible res d’això. Tots ho sabem i així li ho reconeixem. L’òpera és i serà de Sabadell, gràcies a persones com ells, però sempre mirant cap amunt i aspirant a ser rellevant a la resta de Catalunya i d’Espanya, a Europa i a tot el món.