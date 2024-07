Adrián Salguero reforça l’eix de la defensa del CE Sabadell

El CE Sabadell ha sumat el seu tercer efectiu a l’eix de la defensa després de l’arribada del central sub23, Adrián Salguero, cedit des del Cádiz Mirandilla. El futbolista d’El Vendrell acompanyarà Alfredo Pedraza i Diego Cámara en una zona que anava encara coixa en número, com va reconèixer Lucas Viale el passat dimarts i va recordar David Català després del primer amistós davant el Nàstic.

Salguero es va formar al futbol base del Nàstic i de l’Espanyol, fins i tot arribant a debutar amb el filial perico el 2022. No obstant això, en edat sènior va marxar de Catalunya per emprendre una nova experiència al CD Ibiza, de Segona Federació, on va estar mitja temporada fins que el gener del 2023, el Cádiz va trucar la seva porta per jugar al Mirandilla, filial gadità. En temporada i mitja ha disputat més de 40 partits anotant dos gols i entrenant de forma esporàdica amb el primer equip.

Amb aquesta incorporació, el Centre d’Esports reforça una zona defensiva que es podria veure encara més perfilada en els pròxims dies. Lucas Viale treballa per incorporar un altre central sènior i un migcampista defensiu de recorregut i presència. Tot això després de l’estrena de la pretemporada i a les portes d’iniciar la tercera setmana d’entrenaments.